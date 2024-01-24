Популярная блогерша пострадала из-за атаки россиян на Киев

Дом Тани Парфильевой пострадал из-за атаки россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/tanyaparfileva

Украинская блогерша Татьяна Парфильева и ее муж Иван Крышталь, которые недавно стали родителями мальчика, пострадали в результате атаки россиян на Киев 23 января.

Как написала Парфильева на своей странице в Instagram, ей хотелось бы рассказать, что с ней все в порядке, но это не так. Как известно, пара долгое время строила большой дом в одном из районов столицы. Она показывала стильный дизайн, панорамные окна и дорогую мебель. Пара совсем недавно переехала в свой новый дом и обустраивала быт.

Между тем, в результате атаки оккупантов, дом инфлюенсеров пострадал от осколков сбитой ракеты. Как показала Парфильева в своих сториз, в спальне у пары вылетело панорамное окно. Она также поделилась кадрами, как комната усыпана битым стеклом и осколками.

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Таня Парфильева показала, как пострадал ее дом / Скриншот Instagram/tanyaparfileva

Таня Парфильева показала, как пострадал ее дом / Скриншот Instagram/tanyaparfileva

"Все целые - это главное. Но у меня такой шок, что нужно время, чтобы прийти в себя", - написала она.

Блогерша также опубликовала сториз, где стоит возле забитого фанерой окна.

Таня Парфильева справляется с последствиями атаки россиян / Скриншот Instagram/tanyaparfileva

Напомним, ранее Татьяна Парфильева и ее муж Иван Крышталь стали родителями в первый раз. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Молодая мама поделилась фото из роддома, где она держит на руках своего сына, которого они решили назвать Александром. К слову, малыш оказался настоящим козаком. Его вес составил целых 4 килограмма и 690 грамм.

Ранее также блогерша показала свою новую лакшери-покупку, а именно сумку дорогого французского бренда.

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