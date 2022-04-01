Бледанс приходится самой мыть унитазы из-за войны в Украине / соцсети

Актриса и певица Эвелина Бледанс жалуется на жизнь - ей уже месяц приходится самостоятельно убирать в доме.

Дело в том, что из-за нападения России на Украину ее помощница-украинка уехала в Германию, пишут росСМИ.

Очевидно, женщина не захотела и дня больше проводить в стране-агрессоре.

Бледанс, привыкшая к мальдивским отпускам, сама осваивает стирку, глажку, уборку и выучивает, что и где в ее доме лежит. Более того, она сама теперь унитазы.

Читайте такжеРоссийская телеведущая, которая встретила войну в Киеве, предложила сравнять Россию с землей"Последний месяц я все делаю сама, вчера даже впервые мыла унитаз. Дело в том, что пока я была на Мальдивах, моя помощница сбежала в Германию. Даже никак не объяснилась", - пожаловалась Бледанс.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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