"Блаженная любовь" Ани Лорак пошатнулась: любовник певицы намекнул на расставание

В новых снимках певицы в Сети рассмотрели сигнал о том, что их "путешествие" оказалось коротким.

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Бойфренд Ани Лорак намекнул на расставание с певицей / instagram.com/isaac_vidjrakou

Еще недавно певице украинского происхождения Ани Лорак приписывали тайное замужество с ее новым бойфрендом Исааком Виджраку, а теперь в Сети поползли слухи о том, что "блаженная любовь", которой Куек так хвалилась, стремительно катится к завершению.

Масла в огонь подлил сам Виджраку неоднозначным постом в Instagram. Мужчина, которого многие считают просто альфонсом, опубликовал снимки с певицей, на которых они вместе сидят на яхте и смотрят на закат.

Невинные казалось бы фото он сопроводил подписью: "Путешествие может быть коротким или долгим, но что действительно важно, так это поймать моменты настоящей радости и извлечь из них максимум приятного".

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Это расценили, как намек на то, что его "путешествие" с Лорак начало подходить к концу. В пользу такой теории говорит тот факт, что новые посты-признания мужчине в любви уже давно перестали появляться на странице певицы, которая, похоже, с головой окунулась в работу.

Бойфренд Ани Лорак намекнул на расставание с певицей / instagram.com/isaac_vidjrakou

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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