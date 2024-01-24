Благодаря украинцам в Риме, отменили концерт российского пианиста

Сапиенца отменил запланированный на 23 января концерт российского пианиста Александра Романовского.

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Пианист Сыграл в оккупированном Мариуполе / / Коллаж Главред, фото Укринформ

Римский университет Сапиенца отменил запланированный на 23 января концерт российского пианиста Александра Романовского, выступавшего на пропагандистском концерте у разбомбленного театра в Мариуполе.

Об этом Укринформу рассказал координатор группы Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский.

"Еще 20 января руководство университета заявляло, что не откажется от выступления Романовского и оправдывало его участие в циничном концерте напротив разбомбленного Мариупольского театра: мол, это не делает музыканта "коллаборантом", - сказал Смелянский.

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Между тем, после того, как активисты десяти общественных организаций, в частности Liberi Oltre le Illusioni и Stand for Ukraine.it, объявили о проведении во время выступления Романовского манифестации протеста, мероприятие было отменено.

"Организаторы испугались протестующих и негативной огласки. Если накануне в маленькой Модене против пропагандистской российской "конференции" об оккупированном Мариуполе собралось 2 тысячи человек, то трудно представить, сколько бы пришло в Риме", - отметил координатор Arts Against Aggression.

Напомним, ранее в Венеции отменили концерт скандальной пианистки Валентины Лисицы, которая давала концерты в оккупированном Мариуполе, с 2014 года активно поддерживала террориста Путина, а также получила паспорт так называемой ДНР.

Позже отменили концерт Лисицы и в итальянском городе Леричи. Отметим, что Лисица которая оскандалилась своими заявлениями в отношении оккупированного Россией Донбасса, а также поддержкой Путина.

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