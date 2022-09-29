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"Били до ран и крови": Демин шокировал рассказом о детстве

29 сентября 2022, 12:15

Телеведущий поделился своей болью с подписчиками и рассказал о жестокости своей матери.

Слава Демин
Слава Демин поделился личной драмой / 1+1

Украинский телеведущий Слава Демин поделился своими абьюзивными отношениями со своей матерью, которая сейчас еще и подала на алименты.

Соответствующим постом телеведущий поделился в социальной сети Instagram. По его словам, с матерью у него сложные отношения уже на протяжении 25 лет.

"В первый раз я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел, и в детстве я ее боялся. Били меня всего. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины. Били до ран и крови. Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не пустили. Для профилактики", - делится ведущий своей болью.

Он размышляет, что наверное, таким образом мама проявляла любовь. Думала, что силой можно заработать уважение. "Но я не уважал ее, только боялся. До тех пор пока не стал самостоятельным. Мне уже 38, а моя мама до сих пор абюзер", - рассказывает он.

По его словам, те родители, которые применяют силу к своему ребенку – слабые. Ведь только слабый человек поднимет руку на того, кто не может дать сдачу. "А почему бы не поговорить? Как со своим другом. Потому что не хватает мудрости. Не понимает? Так может ты плохо объяснила/объяснил? - задается вопросом он.

"Еще меня удивляют родители, обвиняющие в чем-то своих детей. Как вы их воспитали, так они себя и ведут. Ребенок – белое полотно, на котором родители рисуют картину. Не может полотно быть виноватым, если художник хлюпнул не той краской. Я всегда говорю о том, что когда ребенок что-то делает не так, проанализируйте свои действия. Ребенок сидит много в телефоне и не общается с вами? Так, может, вы мало интересуетесь его жизнью? Будьте на одной волне. Ибо ребенок – ваш лучший друг", - советует Демин.

Что касается матери телеведущего, то по его словам, было несколько попыток наладить отношения и начать все с чистого листа. "И снова начиналось поучение, обвинение и т.д. И теперь она решила "получить" мою любовь еще большей силой и шантажом. Подала в суд на получение алиментов Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной матери нет. И мы не будем идти по одному пути", - рассказывает он.

Ведущий поясняет, что написал этот пост не для того, чтобы пожаловаться. А для того чтобы некоторые родители поняли, что есть еще шанс наладить со своим ребенком отношения. Независимо от возраста. "Ведь ваша дочь/сын вас очень любит. Не убивайте собственноручно эту любовь. Будьте лучшим другом. И тогда в нашей жизни будет меньше злых, закомплексованных людей, которым в детстве не прибавили родительскую любовь и дружбу. Нет плохих детей. Есть плохие родители. Пусть вы не попадете под это описание", - говорит он.

Напомним, ранее в программе "Зірковий шлях" Демин рассказал, что его родная мать требует от него алиментов, которые планирует получать на протяжении трех лет. При этом ведущий рассказывает, что в детстве женщина избивала его до крови.

Он поведал, что его мать живет в Испании и добавил, что по его мнению, мать не может подавать в суд на сына с требованием выплаты алиментов. "Она же живет в Испании за что-то. Значит она там работает, а просит алименты тут, в Украине".

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