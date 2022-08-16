"Бицепс нормально качнул": мокрое тело Вакарчука расхвалили в сети

Святослав Вакарчук / facebook.com/okeanelzyofficial

Украинский певец и автор Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Ельзи" выложил свежее фото со своего концерта в польском Вроцлаве.

Фото, которое артист разместил на своей странице Instagram, вызвал восторг среди его подписчиков. Сразу видно, что певец активно занимается своим телом и здоровьем. В частности, он показал накачанные руки и пресс.

Поклонники артиста в восторге забросали исполнителя комплиментами. "Пресс, как у молодого", "Вау", "Бицепс нормально качнул", - комментировали они.

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Напомним, известный украинский певец Святослав Вакарчук откровенно высказался о сегодняшнем жутком ракетном ударе России по центру Винницы.

Лидер Океана Эльзы будучи сейчас на передовой, вместе с защитниками из 93-й бригады "Холодный Яр" записал эмоциональное видеообращение, в котором заявил, что РФ пытается запугать нас, но у нее это не получится. Трагедию артист назвал терактом.