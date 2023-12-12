Беззубый и заплывший: Филипп Киркоров совсем сдал

Чем дальше Примадонн уходит в совершенствование внешности, тем больше он удаляется от совершенства.

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Опухший Филипп Киркоров напугал Сеть своим новым лицом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/felixgrozdanov

Не успел певец-путинист Филипп Киркоров привыкнуть к новым пластиковым ягодицам, на которые он и через полгода боится садиться всем весом, так его настигла новая метаморфоза - лицо Примадонна раздуло до неприличных размеров.

Впрочем, это не мешает ему ходить по светским мероприятиям и пугать всех своей заплывшей физиономией. Пухлые щеки он скрывает под черной плотной повязкой, однако то, что призвано маскировать, лишь еще больше акцентирует внимание на внешнем виде Киркорова.

Так на днях певец появился на концерте "Песня года" - новогодний чес он не пропускает, чтобы потом были деньги на новые "улучшения" внешности. И хоть на сцену Филя вышел в неизменно сверкающем костюме, как новогодняя елка, все внимание было сконцентрировано на щеках.

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Злые языки предполагают, что Киркоров решился на подтяжку лица или удалил комки Биша. Его коллеги же рассказали росСМИ, что произошло с певцом на самом деле.

Филипп Киркоров якобы удалил зубы мудрости, однако операция была не совсем удачной, поэтому у него образовался флюс. Из-за этого лицо певца раздуло до неприличных размеров. Впрочем, никто не удивится, если Примадонн будет выглядеть совершенно иначе, когда снимет повязку.

Смотрите видео выступления опухшего Филиппа Киркорова:

Ранее в Сети появилось фото жутко опухшего Киркорова, который стал едва узнаваем. Певец был явно не в себе - на светском мероприятии он сторонился не только журналистов, но и своих коллег.

Также стало известно, что детей Филиппа Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши. Выходки эпатажного артиста вылезают его наследникам боком, до чего ему, похоже, абсолютно нет дела.

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