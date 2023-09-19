"Безусловная любовь": Лидия Подкопаева показала свою младшую дочку

Победительница различных соревнований по гимнастике и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою младшую дочь с днем рождения.
На своей странице в Instagram она выложила видео, где показала кадры с младшей дочки.
"Счастливы четыре года. Безусловная любовь. Я люблю тебя от всего сердца", - написала она.
На видео - дочь Лилии Подкопаевой:
Напомним, ранее Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения. "Поздравляю тебя, любимый, с днем рождения! Чтобы ты не запланировал, оно обязательно сбудется. Желаю тебе успеха во всех делах и оставайся таким, как есть — лучшим!" – нежно обратилась к мужу Подкопаева.
Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился". "Наш мир изменился, когда ты родилась. Я люблю тебя так сильно и не могу представить мир без тебя. С днем рождения, сердечко", - написала Подкопаева.
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