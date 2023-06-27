"Без слез не взглянешь": Регина Тодоренко опозорилась архивными фото

Снимки Тодоренко в юности даже у самой ведущей вызывают смех.

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Регина Тодоренко показала себя в юности / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Бывшая украинка Регина Тодоренко считает себя в стране-оккупанте если не звездой №1, то очень близкой к этой цели. В то же время "большие мальчики и девочки" шоу-бизнеса в свою песочницу принимать ее не торопятся.

Поэтому бедная Регина пиарится, как может - хватается за любую работу, рассказывает про свои роды во всех интимных подробностях и пр. Недавно на своей странице в Instagram она опубликовала свои старые фото в надежде вызвать у читателей хоть какую-то реакцию.

На снимках молодая Тодоренко в праздничных или концертных образах, которые в контексте сегодняшней моды, безусловно, выглядят смешно. Также по этим кадрам заметно, что над своей внешностью ведущая поработала не только у опытного стилиста и визажиста - форма губ и носа Регины изменились.

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Примечательно, что нелепость фотографий признает и сама артистка. "Без слез на это чудо не взглянуть", - подписала фотографии она. Того же мнения оказались и росСМИ, которые со смехом и улюлюканьем подхватили фотографии Тодоренко, чтобы поупражняться в остроумии.

Регина Тодоренко показала себя в юности / коллаж: Главред, фото: t.me/nemalahov

Напомним ранее, на 11 месяце войны в Украине Регина Тодоренко наконец нарушила свои удобные принципы "голубки мира" и "артистов вне политики", которые позволяют ей без угрызений совести заколачивать деньги в стране-агрессоре.

У этой артистки украинского происхождения наконец нашлось время на политику - она решила порассуждать о патриотизме. Правда, ее мнение, в контексте современной ситуации, получилось с явным пропагандистским душком.

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