"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

Петр Крылов рассказал, что всю жизнь считал, что "к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно".

Актер Петр Крылов пополнил ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ranzaar

Кратко:

Петр Крылов опубликовал фото в военной форме

В Диком театре, где служит артист, гордятся его решением

Украинский актер Петр Крылов пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Однако пока не сказал, где именно проходит службу.

Крылов поделился новостью в своем Instagram. Он опубликовал фото в военной форме.

Петр Крылов рассказал, что всю жизнь считал, что "к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно". Так, в конце ноября актер начал готовиться к вступлению в Вооруженные Силы Украины.

"Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн собеседований и наконец офлайн встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас я военнослужащий. С чем себя и поздравляю", – написал Крылов.

В Диком театре, где служит Петр, отметили, что гордятся его решением стать на защиту Украины. Там рассказали, что Крылов исполнял роль Мастера в спектакле "Метод 46", однако 31 января он состоится с участием Олексы Гладушевского. После этого будет небольшая пауза в прокате, чтобы театр ввел нового актера.

О персоне: Петр Крылов Петр Крылов - украинский актер театра и кино. Крылов родился 24 ноября 1987 года в Киеве. Окончил КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого (курс Николая Рушковского) в 2012 году. Также обучался в Летней школе Института Ли Страсберга в США. Играл в "Диком театре" (Киев). Известен по ролям в сериалах и фильмах: "Схватка", "Братья по крови", "Елена и капитан".

