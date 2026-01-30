Укр
"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

Виталий Кирсанов
30 января 2026, 16:39
Петр Крылов рассказал, что всю жизнь считал, что "к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно".
Актер Петр Крылов пополнил ряды ВСУ
Актер Петр Крылов пополнил ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ranzaar

Кратко:

  • Петр Крылов опубликовал фото в военной форме
  • В Диком театре, где служит артист, гордятся его решением

Украинский актер Петр Крылов пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Однако пока не сказал, где именно проходит службу.

Крылов поделился новостью в своем Instagram. Он опубликовал фото в военной форме.

Петр Крылов рассказал, что всю жизнь считал, что "к вопросам жизни и смерти стоит относиться последовательно". Так, в конце ноября актер начал готовиться к вступлению в Вооруженные Силы Украины.

"Спокойно, вдумчиво, без паники и истерик. Выбрал направление, выбрал подразделение. Этап анкетирования, несколько онлайн собеседований и наконец офлайн встреча. Не без своих историй, но это уже лирика. Сейчас я военнослужащий. С чем себя и поздравляю", – написал Крылов.

В Диком театре, где служит Петр, отметили, что гордятся его решением стать на защиту Украины. Там рассказали, что Крылов исполнял роль Мастера в спектакле "Метод 46", однако 31 января он состоится с участием Олексы Гладушевского. После этого будет небольшая пауза в прокате, чтобы театр ввел нового актера.

О персоне: Петр Крылов

Петр Крылов - украинский актер театра и кино.

Крылов родился 24 ноября 1987 года в Киеве. Окончил КНУТКиТ им. И. К. Карпенко-Карого (курс Николая Рушковского) в 2012 году. Также обучался в Летней школе Института Ли Страсберга в США.

Играл в "Диком театре" (Киев). Известен по ролям в сериалах и фильмах: "Схватка", "Братья по крови", "Елена и капитан".

Что будет с курсом доллара и евро в Украине до конца зимы: экономист оценил риски

09:58

Захват Донбасса откладывается: Палиса объяснил, почему РФ не может выполнить свои планы

09:26

Почему 31 января нельзя ссориться и выяснять отношения: какой церковный праздник

