Беременная внучка Гурченко живет в бомжатнике

38-летняя Елена Королева превратила трехкомнатную квартиру в помойку.
Внучка Людмилы Гурченко сейчас живет в невыносимых условиях. Апартаменты, доставшиеся в наследство от звездной бабушки, женщина превратила в настоящую свалку.
На росТВ показали обшарпанные стены, разбросанные повсеместно грязные вещи и горы посуды в трехкомнатной квартира в центре Москвы.
Елена Королева живет в ней не одна, а с 14-летней дочерью Таисией и отцом-пенсионером.
38-летняя внучка Гурченко полна забот, помимо ремонта в квартире. Недавно она узнала о беременности, женщину постоянно мучает токсикоз.
К тому же отец ребенка — человек женатый и не желает поддерживать с ней связь. К Королевой он относится пренебрежительно.
Напомним, ранее певица Любовь Успенская опубликовала довольно откровенное фото для своего возраста - на кадре 68-летняя певица предстала без бюстгальтера.
Также мы сообщали, что 66-летняя певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, опубликовала фото с пляжа, на котором позировала в закрытом бикини.
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