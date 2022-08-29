Беременная внучка Гурченко живет в бомжатнике / скриншот

Внучка Людмилы Гурченко сейчас живет в невыносимых условиях. Апартаменты, доставшиеся в наследство от звездной бабушки, женщина превратила в настоящую свалку.

На росТВ показали обшарпанные стены, разбросанные повсеместно грязные вещи и горы посуды в трехкомнатной квартира в центре Москвы.

Елена Королева живет в ней не одна, а с 14-летней дочерью Таисией и отцом-пенсионером.

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38-летняя внучка Гурченко полна забот, помимо ремонта в квартире. Недавно она узнала о беременности, женщину постоянно мучает токсикоз.

Квартира внучки Гурченко / скриншот

К тому же отец ребенка — человек женатый и не желает поддерживать с ней связь. К Королевой он относится пренебрежительно.

Квартира внучки Гурченко / скриншот

Напомним, ранее певица Любовь Успенская опубликовала довольно откровенное фото для своего возраста - на кадре 68-летняя певица предстала без бюстгальтера.

Также мы сообщали, что 66-летняя певица Лариса Долина, которая поддерживает войну Украине, опубликовала фото с пляжа, на котором позировала в закрытом бикини.

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