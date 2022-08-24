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"Беременна?": 47-летняя Могилевская принимает поздравления

24 августа 2022, 09:35

Наталья Могилевская появилась на людях в необычном наряде.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / скриншот

Певицу Наталью Могилевскую удивила поклонников внешним видом. Артистку заподозрили в беременности.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором запечатлена перед выступлением на церемонии вручения премии "Национальная легенда Украины 2022".

47-летняя Могилевская выбрала для мероприятия платье свободного кроя с завышенной талией, дополнив образ пиджаком с расстегнутыми пуговицами.

Поклонники, увидев певицу, начали поздравлять ее с возможной беременностью.

"Если вы беременна, то супер", "Наталочка, неужели будут хорошие новости", "Беременная?" Наташечка, пусть сбудутся все Ваши мечты! Мы Вас очень любим! Все буде Украина", - писали в комментариях под постом певицы.

Напомним, ранее певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась с поклонниками историей личной трагедии, которую ей напомнила песня Немає правди в словах.

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