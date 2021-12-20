"Баста=Путин": концерт Басты в Киеве начался с фаеров и гневных лозунгов

Музыканта встретили в столице коридором позора.
В киевском клубе StereoPlaza 19 декабря дал концерт российский репер Баста. Перед выступлением артиста встречали с фаерами и гневными лозунгами.
Василию Вакуленко (настоящее имя музыканта) был запрещен въезд в Украину из-за концертной деятельности в Крыму, а также участия в съемках кинокартин, угрожающих национальной безопасности страны.
Срок этого запрета истек, СБУ не включили Басту в список повторно, поэтому музыкант возобновил гастроли на территории Украины.
Перед выступлением Вакуленко в Киеве 19 декабря перед концертным залом собрались протестующие, которые выкрикивали гневные лозунги "Ганьба!", "Баста=Путин", жгли фаеры и обвиняли тех, кто пришел на концерт, в финансировании войны на Донбассе.
Впрочем, поклонников Басты это не испугало - они заявляют, что музыка - вне политики.
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