Артур Логай раскрыл подробности своего первого сексуального опыта

Артур Логай рассказал о своем первом сексуальном опыте / instagram.com/logai.arthur

Актер и победитель шоу Танцы со звездами Артур Логай решил поделиться с поклонниками самым интимным и откровенным - раскрыть подробности своей сексуальной жизни. Вернее, ее начала.

На YouTube-канале Люкс.ФМ в интервью Славе Демину актер признался, что первый секс у него был в 14 лет. Логай охарактеризовал эту близость, как "не самый позитивный опыт" в его подростковой и сексуальной жизни.

Причин тому, по словам артиста, было несколько: его партнерша была старше на 13 лет (о чем она изначально умолчала), да и он, похоже, был вовсе не готов к настолько интимной близости.

"14 лет... Перед пацанами круто, а сам думаешь: "Блин, что это было?" Запах ее парфюма я никогда не забуду. И если где-то его встречу, я убегу", - вспоминает Логай.

Сейчас в личной жизни актера все более чем хорошо - он счастливо женат, воспитывает двоих сыновей.

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