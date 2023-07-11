Баскова засекли на подработках в стране НАТО

Путинский подпевала, певец Николай Басков, который поддерживает военное вторжение России в Украину и, который, якобы, выступает против Европы и НАТО, вдруг приехал подзаработать ртом, то есть спеть в одну из стран НАТО - Черногорию.
Соответствующим видео поделился телеграмм-канал "Боже, яке кончене".
На видео - Басков рвет горло на корпоративе у своих земляков:
Почему Басков не побрезговал выехать в Европу - ответ очевиден. Евро куда приятнее российского "деревянного". "На видео - петушок Басков замечен на подработках в странах НАТО", - пишет канал.
Напомним, ранее Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.
Что заявили Басков и Лепс
На днях путинисты Николай Басков и Григорий Лепс отличились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard.
Басков сообщил, что пока никаких выплат не было, и они планируют реализовывать их через Минобороны вместе с "Российской медиагруппой". По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" приобщатся и другие российские исполнители.
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