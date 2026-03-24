Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

О чем идет речь в материале:
- Минобороны поблагодарило Баскова за поддержку ВСУ
- Пользователи сети поблагодарили певца за миллионные пожертвования украинской армии
Российский путинист, шовинист и активный сторонник неспровоцированной и агрессивной войны против Украины Николай Басков, похоже, попадет в скандал в России. Украинское Минобороны официально поблагодарило пропутинского певца за финансовую помощь ВСУ и поддержку в нанесении ударов по территории страны-агрессора России. Соответствующий пост появился в аккаунте Баскова в Threads.
После этого он, вероятно, будет вынужден объяснять гражданам РФ и кремлевскому режиму, как именно он поддерживал Украину, народным артистом которой признавался ранее.
"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные пожертвования в поддержку ВСУ! Отдельное спасибо за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали Народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите", — написали Баскову с официального аккаунта Министерства обороны Украины в Threads.
Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.
Другие пользователи социальной сети также не стали преуменьшать вклад российского певца в развитие украинской армии.
- "Николай, большое спасибо за пожертвования на ВСУ. Слава Украине"
- "Слава героям! Говорят, что российские исполнители и актеры очень часто делают пожертвования на ВСУ!!! Они устали от кремлевского режима и хотят зарабатывать уже скорее в Украине!!! А Николай один из них"
- "Господин Николай, искренне благодарю, что выбрали сторону света и добра. Спасибо за поддержку украинского народа и особенно за помощь украинской армии!!"
К благодарности присоединились и украинские военные.
- "Николай, хотим поблагодарить вас за замечательную помощь нашему подразделению! Искренне благодарны вам! Но не афишируйте себя там слишком сильно! ФСБ не дремлет! Николай, Украина вас не забудет! Слава Украине"
- "Николай, спасибо за пожертвования на ВСУ, ты лучший!!!"
- "Николай, большое спасибо за поддержку Украины! В такое тяжелое время, когда путинские орды тысячами падают на наши черноземы, вы — на стороне добра, на стороне великих Вооруженных Сил Украины! Искренне благодарим!"
Однако при этом не все россияне сразу поняли, почему этот прокремлевский певец, который поддерживал уничтожение украинцев и стирание украинских городов с лица земли, внезапно начал делать пожертвования на ВСУ.
- "Что произошло? Почему Баскову благодарят за поддержку ВСУ?"
Николай Басков — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российский певец Николай Басков, поддерживающий военное вторжение России в Украину, окончательно потерял связь со своим сыном Брониславом, рожденным в браке со Светланой Шпигель. По информации российских источников, супруги расстались вскоре после рождения ребенка, после чего бывшая жена вывезла сына в Израиль и якобы ограничила любое общение с отцом.
Ранее, в сентябре 2025 года, путинист Басков публично выражал поддержку действиям России в войне против Украины.
В свою очередь, украинский певец и продюсер Геннадий Витер рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения пытался связаться с российскими артистами. По его словам, он неоднократно звонил и писал, в частности, Филиппу Киркорову и Николаю Бакову, пытаясь донести свою позицию.
Николай Басков — российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишен звания в 2022 году из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия.
Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.
