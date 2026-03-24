Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

В Украине официально поблагодарили Николая Баскова за миллионные пожертвования на помощь в наведении ракет и дронов на военные цели на территории России.

https://stars.glavred.info/baskova-neozhidanno-razoblachili-na-podderzhke-vsu-pomogal-bit-po-rossii-10751651.html Ссылка скопирована

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ

О чем идет речь в материале:

Минобороны поблагодарило Баскова за поддержку ВСУ

Пользователи сети поблагодарили певца за миллионные пожертвования украинской армии

Российский путинист, шовинист и активный сторонник неспровоцированной и агрессивной войны против Украины Николай Басков, похоже, попадет в скандал в России. Украинское Минобороны официально поблагодарило пропутинского певца за финансовую помощь ВСУ и поддержку в нанесении ударов по территории страны-агрессора России. Соответствующий пост появился в аккаунте Баскова в Threads.

После этого он, вероятно, будет вынужден объяснять гражданам РФ и кремлевскому режиму, как именно он поддерживал Украину, народным артистом которой признавался ранее.

видео дня

"Николай, от имени всего украинского народа выражаем искреннюю благодарность за миллионные пожертвования в поддержку ВСУ! Отдельное спасибо за предоставленные координаты особо важных для РФ военных стратегических объектов. Ребята отработали удачно, а ваша награда ждет вас в Украине. Не зря вас когда-то признали Народным артистом Украины, всегда знали, что вы отблагодарите", — написали Баскову с официального аккаунта Министерства обороны Украины в Threads.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

/ Скриншот

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Другие пользователи социальной сети также не стали преуменьшать вклад российского певца в развитие украинской армии.

"Николай, большое спасибо за пожертвования на ВСУ. Слава Украине"

"Слава героям! Говорят, что российские исполнители и актеры очень часто делают пожертвования на ВСУ!!! Они устали от кремлевского режима и хотят зарабатывать уже скорее в Украине!!! А Николай один из них"

"Господин Николай, искренне благодарю, что выбрали сторону света и добра. Спасибо за поддержку украинского народа и особенно за помощь украинской армии!!"

/ Скриншот

К благодарности присоединились и украинские военные.

"Николай, хотим поблагодарить вас за замечательную помощь нашему подразделению! Искренне благодарны вам! Но не афишируйте себя там слишком сильно! ФСБ не дремлет! Николай, Украина вас не забудет! Слава Украине"

/ Скриншот

"Николай, спасибо за пожертвования на ВСУ, ты лучший!!!"

"Николай, большое спасибо за поддержку Украины! В такое тяжелое время, когда путинские орды тысячами падают на наши черноземы, вы — на стороне добра, на стороне великих Вооруженных Сил Украины! Искренне благодарим!"

Однако при этом не все россияне сразу поняли, почему этот прокремлевский певец, который поддерживал уничтожение украинцев и стирание украинских городов с лица земли, внезапно начал делать пожертвования на ВСУ.

"Что произошло? Почему Баскову благодарят за поддержку ВСУ?"

/ Скриншот

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский певец Николай Басков, поддерживающий военное вторжение России в Украину, окончательно потерял связь со своим сыном Брониславом, рожденным в браке со Светланой Шпигель. По информации российских источников, супруги расстались вскоре после рождения ребенка, после чего бывшая жена вывезла сына в Израиль и якобы ограничила любое общение с отцом.

Ранее, в сентябре 2025 года, путинист Басков публично выражал поддержку действиям России в войне против Украины.

В свою очередь, украинский певец и продюсер Геннадий Витер рассказывал, что в начале полномасштабного вторжения пытался связаться с российскими артистами. По его словам, он неоднократно звонил и писал, в частности, Филиппу Киркорову и Николаю Бакову, пытаясь донести свою позицию.

О личности: Николай Басков Николай Басков — российский эстрадный и оперный певец, народный артист России, народный артист Украины (2004; лишен звания в 2022 году из-за поддержки полномасштабной российской войны против Украины), пишет Википедия. Певец с первых дней войны поддержал террориста Путина в его стремлении уничтожить Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред