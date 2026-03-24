"Меня осудят": Тодоренко пожаловалась на жизнь

Регина Тодоренко "откусила" больше, чем может "пережевать".

Регина Тодоренко сейчас - ведущая рассказала правду о гламурной жизни

Кратко:

Регина Тодоренко рассказала правду о своей жизни

Она пожаловалась на собственные решения

Ведущая Регина Тодоренко, которая игнорирует войну в Украине и работает в стране-оккупанте вопреки вооруженной агрессии, активно транслирует в социальных сетях картинку "успешного успеха". Однако сейчас, когда поддерживать этот имидж Регине особенно сложно, она призналась, что глянцевая жизнь - лишь часть правды.

В своем Telegram-канале Тодоренко, которая в третий раз стала мамой в сентябре 2025 года, призналась, что выбилась из темпа, который сама себе задала. Она рассказала о плохом самочувствии и усталости - прежде она игнорировала их, как демонстрацию слабости.

"Намного реже я транслирую другую сторону медали - проблемы во взаимоотношениях, работу с психологом, болезни. Потому что когда я в уязвимости, мне сложнее об этом говорить. Мне и самой себе невыносимо признаться, что у меня что-то не получается. Не получается быть бодрой, позаниматься спортом, разрулить детские конфликты, не получается быть легкой с мужем и тд и тп. Я лежу полудохлая с маститом и простудой, а в голове барабанит: "Соберись. Некогда болеть". Для меня быть уставшей... стыдно. "Справляться самой" стало синонимом зрелости", - рассказала ведущая.

Регина Тодоренко сейчас - ведущая рассказала правду о гламурной жизни / фото: t.me/todorenkoregina

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика. Главный певец-пропагандист страны-оккупанта опозорился провокативным видео.

Также певица-путинистка Любовь Успенская молится за свою дочь из-за ее побега из дома. Татьяна Плаксина после ссоры сбежала от артистки и пустилась во все тяжкие.

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

