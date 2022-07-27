Бантик на ядерной бомбе: российский художник изобразил Лаврова с ракетой вместо детородного органа

Лавров стал героем каррикатуры / Коллаж ua.depositphotos.com, Reuters

Российский художник Алеша Ступин изобразил главу российского МИДа Сергея Лаврова в виде вождя племени с ракетой вместо причинного места.

Соответствующим рисунком мастер появился на своей странице в Facebook. Кстати, портрет российского пропагандиста и лгуна стоит не так дорого - всего 150 долларов. Так что любоваться ядерной боеголовкой Лаврова теперь может практически каждый.

Комментаторы с удовольствием прошлись по министру, отмечая невероятное сходство с оригиналом.

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Напомним, ранее британская фотограф Энни Лейбовиц сняла президентскую чету Владимира и Елену Зеленских для диджтал обложки американского глянца Vogue.

Елена Зеленская позирует не только в кулуарах и интерьерах, а также на фоне разрушенного оккупантами самолета "Мрия". Статья называется "Портрет храбрости" и посвящена она Елене Зеленской и президенту Украины Владимиру Зеленскому.