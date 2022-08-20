Балерина и судья'Танців з зірками' Кухар поделилась секретом избавления от стресса

Екатерина Кухар / УНИАН и Instagram

Екатерина Кухар ‒ легендарная украинская прима-балерина и судья талант-шоу канала "1+1" "Танці з зірками" после начала военного вторжения уехала с мужем и детьми в Европу, где дает благотворительные концерты. В этот раз Кухар поделилась с подписчиками советами по поводу того, как избавиться от стресса

"Как можно понять по моим последним историям, полноценный и качественный сон – это скорее сейчас приятное исключение, чем правило. Пока я пыталась заснуть, начала размышлять об эмоциональной безопасности. Как же спасать свой организм от эмоциональных качелей и постоянных наплывов стресса? Самое важное правило – это принимать свои чувства: боль, радость, любовь, ненависть. Не пытайтесь консервировать это. Вы должны позволить себе проживать, не покорять себя, если нет сил, а дать своему организму адаптироваться и залечить раны", ‒ написала балерина.

Напомним, ранее звезда Женского Квартала, певица и актриса Элина Мбани блеснула упругими прелестями в секси-образе в стиле Spice Girls на заре сексуальной революции.

Леся Никитюк поделилась фото из отдыха в Пхукете, на котором позировала в крайне откровенном бикини, едва скрывающем грудь ведущей.

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