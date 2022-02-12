Звезда Женского Квартала блеснула упругими прелестями в секси-образе в стиле 90-ых

Актрису легко можно принять за участницу популярной поп-группы на заре сексуальной революции.
Певица и актриса Женского Квартала Элина Мбани зачаровала фанатов сексуальным образом в стиле 90-ых.
Артистка в наряде, напоминающем концертные костюмы девичей поп-группы Spice Girls, похвасталась своим упругим телом.
Мбани надела розовый атласный корсет, рваные штаны, сквозь которые просвечивались черные трусики, и массивные ботинки кислотно-салатового цвета.
Актриса позировала, сидя на корточках, отставив округлые ягодицы, и страстно сжимала свою грудь на камеру.
Голову Мбани украшали две игривые косички, а мелкие локоны были уложены на лбу аккуратными волнами.
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