Звезда Женского Квартала блеснула упругими прелестями в секси-образе в стиле 90-ых

Элина Мбани показала грудь и ягодицы в образе в стиле 90-ых / instagram.com/elinambanii

Певица и актриса Женского Квартала Элина Мбани зачаровала фанатов сексуальным образом в стиле 90-ых.

Артистка в наряде, напоминающем концертные костюмы девичей поп-группы Spice Girls, похвасталась своим упругим телом.

Мбани надела розовый атласный корсет, рваные штаны, сквозь которые просвечивались черные трусики, и массивные ботинки кислотно-салатового цвета.

Актриса позировала, сидя на корточках, отставив округлые ягодицы, и страстно сжимала свою грудь на камеру.

Голову Мбани украшали две игривые косички, а мелкие локоны были уложены на лбу аккуратными волнами.

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Элина Мбани в дерзком образе а-ля Spice Girls / instagram.com/elinambanii

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