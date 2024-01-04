"Баффи" Сара Мишель Геллар похвасталась знойным телом в купальнике

Американская актриса Сара Мишель Геллар в начале двухтысячных была кумиром всех подростков. Сейчас она предпочитает видеть себя мамой, которая время от времени снимается в проектах, которые выбирает самостоятельно.
А делать это 46-летняя артистка может с легкостью - и сегодня Геллар выглядит, как юная девушка. Просто удивительно, как ловко ей удается сохранить естественную красоту.
На днях звезда поделилась снимками с семейного отдыха в своем блоге в Instagram. Она с мужем и двумя детьми выбрала теплый курорт возле океана с белыми песчаными пляжами. Естественно, не обошлось без пляжных луков.
На фото Геллар позировала в оранжевом цельном купальнике, который идеально сел на ее стройную фигуру. По кадрам с уверенностью можно сказать, что сейчас она даже в лучшей форме, чем была во время съемок в "Баффи". По крайней мере поклонники не теряют надежды увидеть повзрослевшую "истребительницу вампиров" в перезапуске культового сериала, ведь ей даже не понадобятся дублеры и тонны грима.
Ранее перекачанная невеста миллиардера Джеффа Безоса похвасталась формами в кружевном бикини. 53-летняя Лорен Санчес сильно слукавила, жалуясь на лишний вес после рождественских угощений.
Также американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес посветила идеальными формами на пляже. Артистка отдохнула на карибском курорте Сен-Бартелеми.
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