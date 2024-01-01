Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

Журналистка и ведущая Лорен Санчес, невеста американского предпринимателя, мультимиллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, может похвастаться безупречными формами. Впрочем, их 53-летняя женщина достигла не без помощи пластической хирургии.
Санчес не стала поддерживать модную в последнее время тенденцию на натуральное старение, и всячески старается сохранить молодость. Стоит отметить, что это ей неплохо удается.
В своем блоге в Instagram невеста Безоса опубликовала снимок, на котором она позирует на борту яхты в белоснежном кружевном бикини. Купальник идеально "сел" на ее пышные формы.
В подписи к фото Лорен Санчес то ли в шутку, то ли всерьез пожаловалась на праздники - обильные угощения якобы подпортили ей фигуру. "Мне нужно перестать есть так много рождественских сладостей", - написала журналистка.
Ее подписчики в комментариях стали убеждать журналистку, что она в великолепной форме. Более того - вид Санчес в бикини заставил многих задуматься над тем, чтобы приобрести абонемент в тренажерный зал.
Ранее легендарный голливудский режиссер Майкл Манн (автор культовых фильмов "Схватка" и "Полиция Маями") признался, что имеет украинское происхождение и болеет за Украину.
Также американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес посветила идеальными формами на пляже. Артистка отдохнула на карибском курорте Сен-Бартелеми.
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