УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

Анна Подгорная
1 января 2024, 01:30
Лорен Санчес в свои 53 года выглядит, как девушка с обложки журнала.
Джефф Безос и Лорен Санчес
Лорен Санчес показала фигуру в бикини / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Журналистка и ведущая Лорен Санчес, невеста американского предпринимателя, мультимиллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, может похвастаться безупречными формами. Впрочем, их 53-летняя женщина достигла не без помощи пластической хирургии.

Санчес не стала поддерживать модную в последнее время тенденцию на натуральное старение, и всячески старается сохранить молодость. Стоит отметить, что это ей неплохо удается.

В своем блоге в Instagram невеста Безоса опубликовала снимок, на котором она позирует на борту яхты в белоснежном кружевном бикини. Купальник идеально "сел" на ее пышные формы.

видео дня

В подписи к фото Лорен Санчес то ли в шутку, то ли всерьез пожаловалась на праздники - обильные угощения якобы подпортили ей фигуру. "Мне нужно перестать есть так много рождественских сладостей", - написала журналистка.

Ее подписчики в комментариях стали убеждать журналистку, что она в великолепной форме. Более того - вид Санчес в бикини заставил многих задуматься над тем, чтобы приобрести абонемент в тренажерный зал.

Лорен Санчес
Лорен Санчес показала фигуру в бикини / instagram.com/laurenwsanchez

Ранее легендарный голливудский режиссер Майкл Манн (автор культовых фильмов "Схватка" и "Полиция Маями") признался, что имеет украинское происхождение и болеет за Украину.

Также американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес посветила идеальными формами на пляже. Артистка отдохнула на карибском курорте Сен-Бартелеми.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Джефф Безос новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:45 Украина
РФ атаковала Украину "шахедами": во многих областях прогремели взрывы

РФ атаковала Украину "шахедами": во многих областях прогремели взрывы

22:36 Украина
Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

21:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:02

Не взбодрит, а навредит: что будет, если пить много кофе

01:30

Перекачанная невеста миллиардера Безоса похвасталась формами в кружевном бикини

31 декабря, воскресенье
23:45

"Тьма проиграла": Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

23:32

Невероятная головоломка для новогоднего настроения: нужно найти игральную карту

23:10

Российское ПВО не спасет: стала известна возможная следующая цель ВСУ после Белгорода

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
22:36

РФ атаковала Украину "шахедами": во многих областях прогремели взрывы

22:08

Ситуация на границе: в ГПСУ рассказали о требованиях для выезда из Украины

21:37

Угроза чрезвычайно высока: РФ в любой момент может атаковать Украину ракетами

21:25

Россияне хотят выбить ВСУ из важных плацдармов: подробности о боях на Херсонщине

Реклама
21:04

Сбивают 85% целей: в Воздушных силах назвали количество ракет, выпущенных по Украине

20:20

Сорвали планы оккупантов: генерал-разведчик назвал ключевой успех ВСУ

19:25

Глубинное украинское общество хочет жить как до 2022мнение

19:19

Сильный ветер и дождь: где будет заливать Украину 1 января

19:15

Лунный календарь 1 января 2024 года: чего стоит избегать в первый день 2024 года

18:55

Украина, скорее всего, получит F-16 модификации C/D: что это значит

18:37

"Я не разбираюсь в политике": СБУ поймала московскую блогершу Маслову в Карпатах

18:24

Новое наступление россиян: эксперт предупредил об угрозе и назвал дату

18:08

Patriot сбил уже 15 "Кинжалов": сколько ракет Россия запускала в 2023-м

18:00

Зря вы ее не используете: для чего нужна лишняя дырка на кроссовках

17:49

Враг забегал на позиции, его выбивали: в ВСУ рассказали о ситуации под Марьинкой

Реклама
17:34

Бадоев рассказал об отношениях со своими детьми, которые живут за границей

17:01

"Разъедает плесень": самый простой способ удалить пятна на силиконовом герметике

17:00

Открыли огонь по своим: россияне пошли штурмом на собственные позиции с танкамиВидео

16:58

Выехала из оккупации, но не спаслась: в Одессе ракета убила молодую девушку

16:39

Кому будут давать повестки на блокпостах в Киевской области: военный раскрыл детали

16:22

Предательница Монтян "запинала" Соловьева и Ко в прямом эфиреВидео

16:15

В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

16:05

Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

16:01

Россияне пытаются обойти Авдеевку: ВСУ - о тяжелых боях на фронте

15:16

Приметы 1 января: что можно и нельзя делать в первый день нового года

14:53

Беды закончатся: четыре знака зодиака ждет невероятный 2024 год

14:39

Сергей Притула раскрыл подробности отношений с бывшей женой

14:33

Сын безумного путиниста Охлобыстина ушел в армию оккупантов

14:28

Когда F-16 появятся на фронте и какие ракеты могут применять: эксперт дал четкий ответ

14:25

Кремль получил мощный удар в Украине: у Путина уловили опасную тенденцию – ГУР

13:50

Оля Цибульская рассказала про желание вступить в ВСУ

13:45

Вся Украина "красная": в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

13:39

Чем полезен грецкий орех: необычайно интересные сведения об этом плоде

13:36

Пощелкают ракеты России: эксперт рассказал, как F-16 изменят ситуацию в войне

13:29

В ГУР отреагировали на бред России об обстреле гостиницы Харькова: "Будут наказаны"

Реклама
13:01

Муж Элины Свитолиной показал их крошку-дочь у новогодней елки

12:47

Женщина всегда держит кухонные щипцы в машине: причина вас удивитВидео

12:46

Почему нужно обязательно целоваться под бой курантов: ответ удивит

12:45

У Путина "стремятся" лишить Украину поддержки одного из важнейших союзников – WP

12:28

Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года - Коваленко

12:10

"Конец авиационного счастья": РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34

12:08

Ротару напомнила о себе и "окликнула" своего сына с невесткой

11:56

Бывшая протеже Потапа критично высказалась про его поведение

11:47

Гороскоп на завтра 1 января 2024: Стрельцам - расходы, Девам - любовь с первого взгляда

11:46

Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять