Аудитория ахнула: в сети появилось видео, как певица Лолита ведет себя в аэропорту

Лолита отказывалась салиться в самолет/ Cкриншот Youtube

Украинская певица Лолита Милявская, которая с начала военного вторжения россии в Украину, поддержала российскую федерацию, убивающую мирных граждан, попала на видео.

Как сообщает российская "Газета ru", звезда требовала остановить самолет, чтобы она могла еще поспать. Помощник Лолиты уговаривал ее подняться.

"Нет, Лех, можно я еще тут в аэропорту посплю? Лех, а ты можешь для меня самолет задержать хоть раз, чтобы все начали обсуждать, что я сволочь, что я известная артистка, и поэтому из-за меня самолет задержали? А я еще посплю", — сказала она.

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Отметим, ранее она опубликовала ролик, вызвавший негодование у людей, которые до полномасштабной войны в Украине считали Лолиту адекватной и здравомыслящей артисткой.

58-летняя певица, прикрывая свое голое тело лишь простынкой, похвасталась переводными рисунками на руке и шее, при этом радовалась, как дитя, что ей удалось украсить себя безболезненно, и пожелала всем спокойной ночи.