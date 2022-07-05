"Плесень в мозгах": Лолиту раскритиковали за "голое" видео в простынке и рассуждения о боли

Лолита в простынке показала тату - фанаты возмущены / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Певица украинского происхождения Лолита Милявская приняла решение замалчивать войну в Украине, тем самым демонстрируя свое одобрение. Она осталась жить и строить карьеру в России, а на летний период отправилась на отдых в Болгарию.

Оттуда она опубликовала ролик, вызвавший негодование у людей, которые до полномасштабной войны в Украине считали Лолиту адекватной и здравомыслящей артисткой.

58-летняя певица, прикрывая свое голое тело лишь простынкой, похвасталась переводными рисунками на руке и шее, при этом радовалась, как дитя, что ей удалось украсить себя безболезненно, и пожелала всем спокойной ночи.

"Зачем мне портить тело?)) Я вообще боюсь Боли). Нашла в Болгарии переводные картинки И счастлива))) на неделю Хватит, потом мочалка и всё как было", - подписала видео Лолита.

В комментариях ее рассуждения нашли ироничными, так как пока она наслаждается отсутствием боли, спокойным сном и отдыхом, ее страна, ее родина охвачена войной.

Лолиту в очередной раз упрекнули в узколобости и лицемерии, которые она проявляет в последнее время с завидной регулярностью:

"Как мало нужно для радости, главное - плесень в мозгах".

"Противно смотреть".

"Нет, не то время, чтоб радоваться, так больно от того, что творят эти нелюди. Не радуйтесь! Противно!"

"Совсем чокнулась, на старости лет, ещё не то покажет... лучше бы что- то доброе сотворила".

"Она из Украины, и мне казалось смелая женщина, но увы, ватница-показушница".

"Думаешь, что если "морозиться" то войны вроде бы и нет? Противны твои видосики!!! А ты просто гнусная...."

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Ранее Лолита заявляла, что это не она предала родину, а Украина предала ее, так как певице был запрещен въезд в нашу страну. Милявская сочла это более оскорбительным, чем умалчивание войны.

Другая украинская певица - Светлана Лобода, которая так же построила успешную карьеру в РФ, отвернулась от страны-агрессора. Она поделилась жуткой историей спасения своей бабушки из Ирпеня.

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