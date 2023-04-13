Артист-путинист Пореченков выдал бред об украинцах, которые его "ждут"

Актер Михаил Пореченков, славящийся своим фанатизмом по отношению путинскому режиму, выдал новую порцию бреда о войне в Украине.

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Михаил Пореченков/ коллаж фото УНИАН

Скандальный российский актер Михаил Пореченков выдал новую порцию пропагандистского бреда о войне в Украине, воспользовавшись сайтом кремлевского издания "Комсомольская правда".

"Это продолжение чего-то. Агрессивной политики по отношению к нам. Что делать в такой ситуации? Защищаться. Мы так и делаем. Сейчас некоторые разбирают: почему мы начали первыми. Был нанесен превентивный удар", ‒ именно так артист-путинист высказался о полномасштабном вторжении страны-агрессора России в Украину.

Более того, артист-путинист искренне верит, что украинцы ждут оккупантов, а также уверяет, что ему пишут "вменяемые поклонники из Украины".

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"Еще как пишут! Все вменяемые люди остались вменяемыми. Их тоже можно понять ‒ это их родина, это их территория. Даже когда они были лояльны к нам, все равно это уже было другое государство, которое формировалось враждебным. Вот случилась нынешняя ситуация. Конечно, все они тяжело переживают. Кто-то отказался совсем разговаривать, кто-то продолжает общаться. Мы же понимаем, что часть людей там находящихся – наши люди. Что с этим делать? Я скажу так. Есть в истории нашего народа хорошая практика – бить фашистов. Так будет и в этот раз. Как мы можем рассуждать о военной операции, не понимая всю карту, не видя целиком? Если нас поставили в такие условия, мы должны себя защищать и отстаивать свои интересы. Это точка", – выдал целую серию бредово-пропагандистских тезисов Пореченков.

Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

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