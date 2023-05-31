Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко

Певец отметил, что и он, и его супруга очень ревнивы, и Матвиенко может даже просматривать его личные переписки.

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Арсен Мирзоян рассказал об отношении к изменам в его паре с Тоней Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/arsen_mirzoian

Украинский певец Арсен Мирзоян и певица Тоня Матвиенко состоят в законном браке с 2017 года (в романтических отношениях - дольше). Вместе они воспитывают дочь Нину и, как многие украинские пары, из-за полномасштабной войны в Украине пережили серьезные метаморфозы в плане любви.

В прошлом году Мирзояну и Матвиенко приписывали расставание, ссору, и даже развод. Артисты всячески это отрицали, и продолжают настаивать и сейчас - их семья крепка, как никогда. В интервью для Славы Демина певец рассказал, какие теперь у него отношения с Тоней.

"Отношения очень изменились. Отношение друг к другу. Вообще, что действительно ценное. Если ты можешь простить многое себе, то так же можешь простить многое близкому человеку. Изменились к лучшему. Любовь усилилась. Ибо исчезли какие-то непонятные тяготения к ссорам. Стали легче к этому относиться, совершенно спокойно", - делится Мирзоян.

Кроме того он ответил на скользкий вопрос - был ли он неверен в отношениях, и признался бы, если бы это оказалось правдой.

"Конечно нет. Если бы это произошло… Не надо этого говорить. У меня даже песня такая есть. Она называется "Можеш як" - "Если правда есть боль, - промолчи". Никогда в семейных отношениях не изменял. Мы с Тосей постоянно об этом говорим. Она может просматривать какие-то мои переписки с кем-то. Она мне так и говорит: "Мне подозрительна вот эта персона". Мы с ней тогда разговариваем. Она ревнива, и я тоже", - утверждает музыкант.

Смотрите интервью Арсена Мирзояна о том, как война изменила его и из-за чего ссорится с женой Тоней Матвиенко:

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