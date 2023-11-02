"Антивоенный" Ургант признался в любви России

Иван Ургант выступал вместе с Познером, где они оба признались в любви террористу.

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Иван Ургант неожиданно признался в любви к России / Коллаж Главред, фото Instagram/urgantcom

Российский шоумен и актер Иван Ургант, который был признан в России иностранным агентом из-за своих антивоенных высказываний и публично признал чудовищным нападение России на Украину, теперь сделал странное заявление.

По информации пропагандистского Telegram-канала "Дубай.Report", во время выступления выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Дубае, телеведущий сделал неожиданное признание.

Знаменитость, отвечая на вопрос зрителей, признался в любви к России.

видео дня

"Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю", — добавил Ургант.

Между тем, понять шутит ли артист или нет - сложно.

На видео - признание Урганта о России:

Его соведущий Познер также ответил, что любит свою террористическую Родину.

Отметим, что 24 февраля, в день когда Россия напала на мировую Украину, телеведущий коротко написал: "Страх и боль. Нет войне". Позже его уволили с пропагандистского телеканала и признали иноагентом.

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стало благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.

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