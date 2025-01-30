Анна Ризатдинова раскрыла тайну личной жизни - детали

Анна Ризатдинова активно развивает свою карьеру.

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Анна Ризатдинова - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Ризадинова

Кратко:

Анна Ризатдинова отказалась говорить о бывшем муже

Гимнастка рассказала, чем сейчас занята

Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, есть ли у нее сейчас возлюбленный.

В интервью для Люкс ФМ спортсменка не призналась общается ли ее единственный сын со своим отцом – беглецом Александром Онищенко.

"Об этом мы не говорим", – кратко ответила Анна.

Также Ризатдинова сообщила, что сейчас она не в отношениях и очень занята работой.

"Сердце свободно. Сейчас работа, сейчас дети. Мой сын – это то, что вдохновляет, а мой человек – он придет ко мне. Сильным женщинам – им сложнее. Это правда. Иногда даже хочу научиться легкости", – рассказала гимнастка.

Смотрите видео интервью Анны Ризатдиновой:

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Кто такая Анна Ризатдинова? Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.

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