Анна Ризатдинова раскрыла тайну личной жизни - детали

Кратко:
- Анна Ризатдинова отказалась говорить о бывшем муже
- Гимнастка рассказала, чем сейчас занята
Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, есть ли у нее сейчас возлюбленный.
В интервью для Люкс ФМ спортсменка не призналась общается ли ее единственный сын со своим отцом – беглецом Александром Онищенко.
"Об этом мы не говорим", – кратко ответила Анна.
Также Ризатдинова сообщила, что сейчас она не в отношениях и очень занята работой.
"Сердце свободно. Сейчас работа, сейчас дети. Мой сын – это то, что вдохновляет, а мой человек – он придет ко мне. Сильным женщинам – им сложнее. Это правда. Иногда даже хочу научиться легкости", – рассказала гимнастка.
Смотрите видео интервью Анны Ризатдиновой:
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред рассказывал, что жены Виктора Павлика "поцапались" в Сети. Бывшая избранница артиста Лариса Созаева публично осудила его теперешнюю супругу Катю Репяхову.
Также украинский шоумен и воин ВСУ Даниэль Салем прокомментировал роман с Lida Lee. Парочке давно приписывают отношения, и наконец Салем признался, что происходит между ним и певицей.
Вас может заинтересовать:
- "Посылать таких": путиниста Киркорова не хотят впускать в РФ из США - детали
- "Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой
- "Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина
Кто такая Анна Ризатдинова?
Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье, чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), многократный призер чемпионатов мира и Европы, других международных соревнований.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред