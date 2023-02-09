"Я устала говорить, что у меня все хорошо": Ризатдинова рассказала о маме, которая осталась в Крыму

Эксклюзивно для ЖВЛ своей болью и сокровенными чувствами поделились также Тарабарова, Пивоваров, Суханов и "разлучница" Алхим.

Тимур Мирошниченко и Вера Кекелия - ведущие нового сезона ЖВЛ / Пресс-служба

27 февраля в 11:00 на телеканале "1+1 Украина" стартует новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории героев нашего времени. В новых сюжетах покажут интервью юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных личностей, которые во время полномасштабного вторжения активно проявили свою гражданскую позицию. Ведущими нового сезона ЖВЛ стали: любимец зрителей телеканала 1+1 Тимур Мирошниченко и певица, суперфиналистка главного музыкального проекта Голос країни Вера Кекелия.

Герои программы расскажут о последних событиях и изменениях в личной жизни, откровенно поделятся своим опытом преодоления препятствий и тем, как на их судьбы повлияла полномасштабная война.

Первыми героями интервью станут: парамедикиня Марьяна Мамонова, которую за несколько дней до рождения ребенка освободили из российского плена, известный певец и хитмейкер Артем Пивоваров, который поделится рассказом о самых сложных концертах в его жизни, а также актер Тарас Цымбалюк, который эксклюзивно расскажет о новых отношениях с экс-участницей шоу о любви.

Станет героиней ЖВЛ и известная гимнастка Анна Ризатдинова. Она расскажет об отношениях с мамой, которая живет во временно оккупированном Крыму.

"Я очень устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому сегодня я буду максимально откровенной. Я счастлива? Нет. Мне 29 лет, и за все это время у меня ни одного дня не было семьи. Моя мама осталась во временно оккупированном Крыму, и у меня каждый день в голове вопрос: "Как так получилось, что ты до сих пор там?" Да, у нас одна фамилия, но мы разные люди", - призналась спортсменка.

Анна Ризатдинова в ЖВЛ / Пресс-служба

Поделилась с ЖВЛ своими волнениями относительно рождения третьего ребенка Светлана Тарабарова. Певица говорит, что не все в ее семье порадовались новости о том, что она беременна в третий раз. "Вынашивать и рожать детей – это самое трудное, что я делала в своей жизни. А тем более во время войны. Когда родители узнали, что я в третий раз беременна, не очень обрадовались. Особенно мама. Я очень хотела третьего ребенка, но не буду врать – возможно, немножко позже. Но как Бог дал", - говорит Тарабарова.

Светлана Тарабарова в ЖВЛ / Пресс-служба

В эксклюзивном сюжете Алексей Суханов расскажет о том, как его приняли в семье ведущих 1+1. Алексей прокомментирует старт нового токшоу "Говорит вся страна" на канале "1+1 Украина" и откроет завесу личной жизни.

Также эксклюзивно для ЖВЛ ситуацию относительно развода известной блогерки Алины Шаманской и украинского режиссера и продюсера Руслана Ханумака прокомментировала другая блогер Анна Алхим, которую подписчики называют разлучницей. Что ответила звезда на такие упреки, смотрите в эфире ЖВЛ.

Еще более впечатляющих признаний и неожиданных подробностей увидите в эфире ЖВЛ с 27 февраля в 11:00 на телеканале 1+1 Украина.