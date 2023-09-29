Скандально известная поп-певица украинского происхождения Ани Лорак (настоящее имя ‒ Каролина Куек), которая уже много лет подряд поддерживает кровавый путинский режим и зарабатывает деньги в стране-агрессоре РФ, отметилась новым циничным поступком.
Теперь же в Москве Лорак решила развлечь россиян в честь своего Дня рождения концертом. На котором она в том числе пела и украинские песни.
Причем в зал "Крокус сити-холл" певицу пришли поддержать ее печально известные друзья ‒ матерые путинисты во главе с Филиппом Киркоровым.
Более того, Лорак исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине. И, вершина цинизма, Лорак вытянуле на сцену и заставляла подпевать себе родную дочь ‒ Софию (от брака с Муратом Налчаджиоглу).
Но самое противное ‒ концерт Лорак был частично "благотворительным". А деньги она собиралась отдать тем русским агрессорам, которые вывозят из Украины детей.
Напомним, ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.
Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.
Другие новости про Ани Лорак:
- Без шансов "отмыться": Ани Лорак станет членом жюри шоу талантов в РФ
- "Предала однажды, предаст и второй раз": Лорак хотят отменить концерты в России
- Нигде не нужна: униженная в России Лорак сбежала из страны