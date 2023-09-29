Российская певица родом из Украины Ани Лорак в который отметилась новым циничным поступком в Москве - на этот раз на своем концерте.

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Лорак позвала на свой концерт старого дружбана-путиниста Киркорова / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Скандально известная поп-певица украинского происхождения Ани Лорак (настоящее имя ‒ Каролина Куек), которая уже много лет подряд поддерживает кровавый путинский режим и зарабатывает деньги в стране-агрессоре РФ, отметилась новым циничным поступком.

Теперь же в Москве Лорак решила развлечь россиян в честь своего Дня рождения концертом. На котором она в том числе пела и украинские песни.

Причем в зал "Крокус сити-холл" певицу пришли поддержать ее печально известные друзья ‒ матерые путинисты во главе с Филиппом Киркоровым.

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Более того, Лорак исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине. И, вершина цинизма, Лорак вытянуле на сцену и заставляла подпевать себе родную дочь ‒ Софию (от брака с Муратом Налчаджиоглу).

Но самое противное ‒ концерт Лорак был частично "благотворительным". А деньги она собиралась отдать тем русским агрессорам, которые вывозят из Украины детей.

Напомним, ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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