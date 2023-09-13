Ани Лорак впервые отреагировала на смерть украинца

При этом Каролина Куек естественно не забыла подчеркнуть, что она - лучше всех: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку".

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Ани Лорак почтила память Яна Табачника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак, которая сидит в рф и за кровавые рубли развлекает одурманенную пропагандой публику, сделала невиданное: она почтила память известного украинца, который на днях ушел из жизни.

Речь идет про Народного артиста Украины Яна Табачника, который на протяжении последних лет боролся с онкологией. На своей странице в Instagram Лорак опубликовала короткое видео с Табачником с эмодзи разбитого сердца и подписью: "Благодарю за все... Светлая память".

За полтора года полномасштабной войны Лорак ни разу не комментировала смерть украинцев - она обходила вниманием трагедии, когда страна-оккупант уничтожала мирных граждан ракетами, и кошмары, которые на фронте приходится переживать нашим защитникам. Смерти известных личностей прежде также оставляли ее равнодушной.

видео дня

Примечательно, что Ани Лорак почтила Яна Табачника в своем циничном, самовлюбленном стиле: в ролике, который она опубликовала, артист рассыпается ей, Лорак, в комплиментах, отмечает ее красоту и перспективность. Так певица в очередной раз доказала, что помнит и ценит она лишь тех, кто считает ее не простой предательницей, а чем-то особенным.

Ани Лорак почтила память Яна Табачника / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак напугала сеть сильно натянутым лицом - певица отчаянно молодится, и в погоне з красотой она неизменно проигрывает. Результаты пластики и филлеров не всегда на лице Лорак можно скрыть даже ретушью.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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