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Анджелина Джоли серьезно поменяла внешний вид: что случилось

Дмитрий Видоменко
8 июня 2023, 11:32 обновлено 8 июня, 11:33
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Анджелина Джоли – одна из самых известных брюнеток мира, решила покрасить волосы в светлый оттенок.
Джоли
Джоли решила поменять цвет волос / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Легендарная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли впервые за многие годы заметно изменила свой публичный образ. Новыми фотографиями со звездой поделился бренд Chloe на своей странице в социальной сети Instagram.

Джоли – одна из самых известных брюнеток мира, решила покрасить волосы в светлый оттенок.

Причем до того десятилетиями актриса экспериментировала с длиной волос и стрижками, однако цвет прядей оставался темным.

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На новых фото видно, что звезда осветлила волосы. Однако корни при этом оставила темными.

С дизайнерами Chloe актриса сотрудничает, чтобы создать капсульную коллекцию в своем стиле. И совместно с креативным директором бренда Габриэлой Херст, Джоли работает над экологически чистой одеждой.

Джоли
Анджелина Джоли работает с брендом Chloe / Instagram

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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