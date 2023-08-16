Анджелина Джоли наняла свою дочь на работу

Голливудская звезда Анджелина Джоли наняла свою младшую дочь, 15-летнюю Вивьен Джоли-Питт, в качестве помощницы в предстоящей бродвейской постановке "Аутсайдеры".
Как стало известно Page Six, Джоли заявила, что Вивьен напоминает ей ее мать тем, что она сосредоточена не на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы поддерживать других творческих людей. Об этом Джоли сказала в заявлении, имея в виду свою мать, Маршелин Бертран, которая до этого была актрисой и продюсером. ее смерть в 2007 году.
"Она очень вдумчива и серьезно относится к театру и усердно работает, чтобы лучше понять, как внести свой вклад", — добавила актриса.
Другой источник, близкий к 48-летней Джоли, сказал, что она хочет, чтобы мюзикл "нашел отклик у молодежи".
Напомним, ранее Голливудская актриса и режиссер, одна из самых красивых женщин мира Анджелина Джоли, которая славится своими гуманитарными миссиями по всему миру, в очередной раз не осталась в стороне от Украины.
Ранее также в канун 73-летия ее покойной матери, актрисы Маршелин Бертран, на своей странице в Instagram она опубликовала свой детский снимок с мамой с трогательным посланием.
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