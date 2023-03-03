Андрей Макаревич показал старшую внебрачную дочь

Российский музыкант, писатель, художник и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич является также очень "богатым" папой - у него четверо детей. Со всеми он поддерживает связь, и в социальных сетях время от времени гордо делится их успехами.
Так недавно на его странице в Facebook появилось фото его старшей дочери - Даны Дорошенко. Таким образом он поздравил первенца с Днем рождения.
"У старшенькой День рождения!" - лаконично подписал снимок Макаревич. Женщине исполнилось 48 лет. Она проживает в Филадельфии, где работает вице-президентом фармацевтической компании. Она родилась вне брака, и музыкант никогда не раскрывал личность матери Даны.
Кроме Даны Дорошенко Андрей Макаревич является отцом Ивана Макаревича (1987 г.р.; родился во втором браке артиста с Аллой Голубкиной) и Анны (2000 г.р.; от Анны Рождественской, с которой у музыканта был двухлетний роман). Также в марте 2022 года у Андрея Макаревича родился сын Эйтан. Ребенка ему подарила четвертая супруга - журналистка, фотограф и гид Эйнат Кляйн.
Ранее поворошить семейный архив решила украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - она показала редкое фото своей матери Елены Александровны.
Также едва узнали на архивном фото поклонники Екатерину Бужинскую - певица показала, какой была в 18 лет, на заре своей карьеры артистки. За 25 лет она сильно изменилась.
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