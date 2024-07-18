Андрей Лузан впервые озвучил, в каких войсках будет служить

Украинский комик и сооснователь юмористического шоу "Леви на джипі" Андрей Лузан в начале июня сообщил, что мобилизовался в ВСУ. Однакоп подробности о грядущей военной службе не раскрывал.
О том, где он будет служить и когда начнется военное обучение, Лузан рассказал на открытой встрече с рекрутами. Видео появилось в Telegram-канале Оперативный ВСУ.
Так комик сообщил, что будет служить в Силах беспилотных систем (СБС). Положительные рекомендации об этом роде войск он получил от Александра Ярмака, Дениса Квебека и Евгения Карася, которые, по его словам, там служат.
Также Андре Лузан отметил, что приступает к базовой военной подготовке 25 июля, а не 6 июля, как ранее писали СМИ.
Смотрите видео, где Андрей Лузан рассказывает про свою будущую военную службу:
Кто такой Андрей Лузан?
Андрей Лузан - украинский комик, актер и ведущий. Участник юмористического шоу "Ліга Сміху" и сооснователь проекта "Леви на джипі". Активно занимается волонтерством на пользу ВСУ.
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