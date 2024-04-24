Андре Тан вызверился на украинцев за покупки у иностранных брендов

Андре Тан обиделся из-за того, что украинцы предпочитают иностранные бренды украинским.

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Андре Тан призвал покупать украинское / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан разозлился на украинцев за то, что те отдают предпочтение иностранным брендам одежды, вместо украинских.

Как написал он на своей странице в Instagram, сейчас пошла волна хейта по отношению к украинским брендам. "Прямая цитата: "Украинские бренды охренели, кем они себя возомнили. В той же Zara можно такое купить.". Окей, окей — видел я километровые очереди в Киеве на открытии Zara. И как вам это? Приятнее отдавать последние деньги мировому массмаркету, у которого и так все хорошо? Им не холодно, не жарко от ваших денег", - говорит он.

Дизайнер также решил пояснить свою позицию. По его словам, испанец всегда купит у испанца, француз – у француза, итальянец у итальянца, "потому что верят в то, что лучше своих же своим не сделают, поддерживают и вносят вклад в свою экономику". "А мы чем хуже? Какого черта мы должны спонсировать чужую экономику, в ущерб своей, выбирая не своего производителя? Подумайте, пожалуйста! Давайте поддерживать украинское и делать шаг к победе вместе", - призывает Андре Тан.

Между тем, пользователи и подписчики знаменитости стали возмущаться а комментариях, что украинские бренды в разы дороже популярных марок.

Подписчики Андре Тана высказали свою позицию / Скриншот re_tan_official

Подписчики Андре Тана высказали свою позицию / Скриншот re_tan_official

Подписчики Андре Тана высказали свою позицию / Скриншот re_tan_official

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, как путинистка Повалий, которая предала Украину и теперь живет в России, украла у него платье.

Ранее Андре Тан назвал самые главные тренды весны 2024 и заявил, что без этих вещей не сможет обойтись ни одна модница. По его словам, глобальная тенденция весны – курс на женственность, поэтому не стоит бояться проявлять себя в разных ипостасях.

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