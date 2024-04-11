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Анастасия Волочкова неожиданно выступила против "спасения" Аллы Пугачевой

Элина Чигис
11 апреля 2024, 18:34
Анастасия Волочкова заявила, что Алле Пугачевой не нужно спасение от Ксении Собчак.
Анастасия Волочкова, АллаПугачева
Волочкова стала на защиту Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая поддерживает зверское вторжение РФ в Украину, стала на защиту певицы Аллы Пугачевой.

Как известно, Ксения Собчак готовит фильм о легенде советской и российской эстрады Алле Пугачевой.

Жители страны-оккупанта считает, что таким образом Собчак спасает Пугачеву от забвения и хочет "отбелить" репутацию певицы. Ведь россияне никак не могут пережить, что Пугачева публично выступила против войны в Украине и уехала с семьей жить в Израиль.

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Волочкова же поддержала Пугачеву и заявила, что репутацию Примадонны невозможно запятнать, сообщают росСМИ.

"Этот человек – легенда, великий человек, и я ей очень благодарна. Она мне помогла своим именем, своим величием", - сказала Анастасия.

Кто такая Анастасия Волочкова?

Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости по теме

Отметим, певец Георгий Иващенко вручил Анастасии Волочковой на конференции "Ценнее денег" бриллиантовые серьги стоимостью 600 тысяч рублей и сделал предложение, встав на колени.

А также Анастасия Волочкова ответила на обвинения в ее алкоголизме и заверила, что с ней все в порядке. Балерина никаких проблем не видит и заявляет, что может бросить пить в любой момент.

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