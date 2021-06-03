Анастасия Приходько откровенно рассказала о пластических операциях на лице

Анастасия Приходько / УНИАН

Украинская певица и бывшая политик Анастасия Приходько обратилась к поклонницам и хейтерам со своей историей.

Артистка рассказала, что она никогда не прибегала к "омолаживающим" процедурам - будь то уколы или операции. В своем Instagam она ответила на обвинения в пластических операциях на лице и поблагодарила за такие "комплименты" от хейтеров.

"И так, все по-честному, как и обещала. Что я делала со своим лицом? Ничего! Вы бы знали, как мне ваши комментарии, как бальзам на душу! Так приятно было читать. Знаю, найдутся, кто скажет "ой, не надо лапшу на уши" серьезно, вы ж знаете меня, я за свои слова всегда в ответе! Никаких ботоксов, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя, очень хочу подправить ассиметрию со временем. Просто пока я выбирала быть собой естественной! Мне это ближе. Я за адекватное настоящее взросление", - призналась она.

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Певица напомнила, что нет пока что женщины, которая не хотела бы что-то в себе поправить, но это не всегда к лучшему.

"Не смотрите на других, принимайте решения так, чтоб было хорошо вам! Не ради кого-то, а в первую очередь ради себя любимой. Вы думаете, меня обижали слова под постом тех, кто говорил, что я выгляжу старше, чем мне есть? Та ради Бога! Я то себе нравлюсь, просто невыспанная немного. Остальное - вкусовщина", - подчеркнула Приходько.

До этого она сама опубликовала фото в красном жакете, сказала, что без фильтров и фотошопа, а также попросила поклонников оценить ее внешность.

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Напомним, что Наталья Могилевская пообещала побриться налысо из-за Аниты Луценко.

Артистки договорились, певица должна похудеть со своих 76 кг до конца июня.