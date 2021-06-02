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Наталья Могилевская пообещала побриться налысо из-за Аниты Луценко

2 июня 2021, 18:51

Украинские артистки заключили рискованное пари.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская телеведущая и спортсменка Анита Луценко предложила певице Наталье Могилевской реальный вызов.

Украинская спортсменка, фитнес-тренер, эксперт по похудению Анита Луценко предложила Наталье Могилевской побриться налысо, если та не сможет похудеть до 26 июня на 4 килограмма.

"К нашему челленджу присоединяется Наталья Могилевская. В случае провала Наташа бреется налысо. Как думаете, справится?" – поинтересовалась у подписчиков в Instagram участница проекта Танцы со звездами на канале 1+1.

В комментариях она добавила, что планировали такое похудение исходя из одного килограмма в неделю - безопасный для здоровья темп.

Анита Луценко и Наталья Могилевская
Анита Луценко и Наталья Могилевская / instagram.com/anitasporty/

Сама Могилевская устроила конкурс на своей странице, предложив угадать, с какого веса она начала худеть. Первого угадавшего ждет личный подарок от певицы.

Напомним, что зимой Наталья Могилевская похвасталась похудевшей фигурой, и рассказала о своем легком способе сбросить вес.

Напомним, все выпуски шоу Таннці з зірками 2018, где Анита Луценко принимала участие, можно посмотреть онлайн на сайте 1plus1 video.

Наталья Могилевская Анита Луценко новости шоу бизнеса
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