Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil после "Евровидения"

Виталий Кирсанов
12 ноября 2025, 19:48
Ходили слухи, будто артистки поссорились и поэтому больше не сотрудничают.
Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil
Alyona Alyona призналась, почему не выступает с Jerry Heil

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая представляла Украину вместе с Jerry Heil на песенном конкурсе "Евровидение-2024", рассказала об их общении сейчас.

Ходили слухи, будто артистки поссорились и поэтому больше не сотрудничают. Однако на днях рэперша в комментарии для "ЖВЛ представляет" ответила, действительно ли это так.

"На период "Евровидения" каждая из нас отложила свои какие-то личные планы для того, чтобы объединиться и пройти этот путь. Когда этот путь был пройден, конечно, каждая погрузилась в свои амбиции, планы. Яна сейчас классно покоряет европейскую сцену. Что будет в будущем - жизнь покажет", - отметила Alyona Alyona.

Рэперша также ответила, хочет ли еще раз попробовать свои силы на "Евровидении" как сольная певица.

"Мне интереснее продюсировать песни. Я себя попробовала как сонграйтер на "Детском Евровидении", для меня это был очень классный опыт. Возможно, я что-то спродюсировала бы во взрослом "Евровидении", - отметила она.

К слову, Jerry Heil и Alyona Alyona выступили на международном песенном конкурсе с песней "Teresa & Maria". Тогда артистки заняли 3 место и получили суммарно 453 балла от жюри и зрителей.

О персоне: Jerry Heil

Джерри Хейл — украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из её дебютного студийного альбома "Я — Яна". Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Alyona Alyona, в финале заняли 3 место.

О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

