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Аlyona Аlyona обула сапоги на руки и высказалась о подкаблучниках

25 января 2022, 23:27

Девушка надела на руки ярко-красные ботфорты с острым носом и шпилькой и сфотографировалась на фоне красного ковра.

Аlyona Аlyona высказалась насчет мужчин-подкаблучников / instagram

Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona высказалась насчет мужчин-подкаблучников и женщин, которые, по ее мнению, меняют характер своего партнера. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

"Если в семье высший статус имеет женщина, то чаще всего, каким бы ни был ее муж, его будут называть каблуком. Или если мужчина проявляет искренние чувства к женщине, уважает ее желание и относится к ней с трепетом, его также называют каблуком. Он выше всего ставит свою жену, а не своих друзей", - написала исполнительница.

Певица отметила, что такое слово начинают применять и к девушкам, но в совершенно другом смысле.

"Есть женщины, которые обожают покорять мужчин, делать их пушистыми котиками, которые выполняют все их прихоти", - отметила девушка.

По ее мнению, такая ситуация не демонстрирует образа здоровых отношений и общества.

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"Супер властные женщины просто ломают мужчин, ожидая от них мужества, чтобы рядом с собой видеть настоящего самца", - подытожила певица.

Девушка надела на руки ярко-красные ботфорты с острым носом и шпилькой и сфотографировалась на фоне красного ковра.

Как сообщал Главред, ранее певица Alyоna Alyona рассказала, когда познакомилась со своим парнем, когда начались их отношения, и чем он вообще занимается. Кроме того, девушка призналась, о какой свадьбе мечтает.

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Alyona Alyona новости шоу бизнеса
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