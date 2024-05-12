Аlyona Аlyona & Jerry Heil высказались про свое 3 место на Евровидении-2024

Конкурсантки от Украины отметили, что их просто "разрывает" от эмоций.

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Украина на Евровидении-2024 - комментарий от alyona alyona и Jerry Heil / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Украинские певицы alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения-2024 совершили невозможное: вопреки невысоким оценкам от жюри, неутешительным прогнозам букмекеров и "несчастливому" номеру выступления они заняли почетное третье место на конкурсе. Украина горда за своих артисток, а они в свою очередь безмерно счастливы так достойно представить нашу страну на весь мир.

Об этом дуэт рассказал в своих блогах в Instagram: "Ваша поддержка сделала невероятное! Мы были на "death spot" (мертвой точке - прим. редактора)! Статистически все, кто в эфире под 2-м номером, занимал места от 20 и ниже! Мы с вами вырвались на 3 место! Вы понимаете, что вообще мы с вами сделали вместе? А попутно еще раз мощно привлекли внимание к Украине, вспомнили о пленных Азова и поразили современным звучанием украинской музыки и профессионализмом и креативностью команды! Низко кланяемся всем вам, Девы и Люди! Мы прошли этот путь вместе!"

Также после финала Евровидения-2024 Алена Алена и Джерри Хейл дали комментарий Суспільному. В нем они поблагодарили не только поклонников, но и хейтеров, которые сделали артисток сильнее. Также они поделились своими эмоциями от бронзы на конкурсе.

"Спасибо каждому, кто за нас голосовал, кто в нас верил, кто вкладывал свое внимание и даже тем, кто поливал нас хейтом и ненавидел — это все равно синергия, которая сделала нас сильнее. Мы искренне считаем, что выполнили миссию, ради которой приехали на Евровидение: чтобы украинская музыка звучала, чтобы о пленных помнили, чтобы люди боролись за мир", - говорит alyona alyona.

Jerry Heil добавила: "Украинцы продолжают показывать миру, насколько большой силой являются объединенные люди, потому что посмотрите, какой результат был по голосованию жюри, и что сделал народ потом. Мы вам так благодарны. Это просто свет и благодарность, которая переполняет изнутри. Просто разрывает".

Смотрите видео выступления alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения-2024:

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости:

Ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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