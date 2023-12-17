Алла Пугачева в кокетливом образе вернулась с Галкиным в Израиль

Алла Пугачева, вопреки слухам о ее плохом самочувствии, отправилась в новое путешествие - переезд с Кипра в новую страну не помешал Примадонне и ее супругу, российскому комику Максиму Галкину, навестить старого друга.
На днях музыкант, художник и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич отпраздновал юбилей - 70 лет. В такой знаменательный день он не обошелся без поздравлений от Примадонны.
Ради именинника Пугачева с Галкиным вернулись в Израиль, который покинули после начала конфликта с ХАМАС. Макаревич с семьей принял решение не покидать Землю Обетованную в трудные минуты, и организовал праздник вопреки всему.
У Макаревича Алла Борисовна появилась в тотал-блэк луке с ярко подведенными глазами и с массивными украшениями. Гламурный образ в стиле рок она дополнила кокетливой шляпкой. Свежий снимок певицы появился на ее странице в Instagram.
"Идем с Максом на Юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу 70 лет. Будем гулять "Пока не меркнет свет, пока горит свеча". Всем привет", - рассказала артистка в своем блоге.
Ранее актер-путинист, исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов резко наехал на Пугачеву с Галкиным, назвав артистов неприличными словами за их решение покинуть страну-оккупанта.
Впрочем Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
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