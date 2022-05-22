Алла Пугачева прокомментировала развод с Максимом Галкиным / instagram.com/alla_orfey

Российский комик и шоумен Максим Галкин встретил войну в Украине с твердым протестом и критикой правительственной верхушки рф. В связи с этим он, его жена Алла Пугачева, и дети поспешно выехали в Израиль.

В россии Галкина потихоньку начинают "вычеркивать" из анналов истории шоу-бизнеса, не гнушаясь при этом ни запугиваниями, ни рекетом, ни клеветой. Шоумена запрещают, как персону нон-грата, а в росСМИ распускают о нем грязные слухи.

Не удивительно, что достается и Примадонне. В российских онлайн-изданиях активно распространялась новость о том, что Алла Борисовна не поддерживает антивоенную позицию супруга. и поэтому их брак висит на волоске. Иные же смело утверждают - развод неизбежен.

Сама Пугачева о своем расставании с Галкиным случайно узнала от знакомых. В недавнем интервью она решила прокомментировать свое семейное положение.

"Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет", - сухо заявила Примадонна.

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Ранее Андрей Макаревич опубликовал редкий снимок с вечеринки с участием Аллы Пугачевой и Бориса Гребенщикова.

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