Пугачева - великая, а Галкина не ждут: путинист Лепс высказался о возвращении Примадонны в РФ

Григорий Лепс считает, что Алла Пугачева вернется в рф / Коллаж

Путинист Григорий Лепс на пресс-конференции для пропагандистского канала ТАСС заявил о своей уверенности в том, что Алла Пугачева вернется в рф.

Ранее Примадонна вместе с семьей поспешно покинула страну-агрессора и перебралась в Израиль из-за антивоенных высказываний ее супруга - шоумена и комика Максима Галкина.

Несмотря на то что он открыто выражает свой протест против войны в Украине и военной политики кремля, принято считать по умолчанию, что Алла Борисовна поддерживает мнение мужа.

Меж тем она за все время полномасштабного военного вторжения рф в Украину ни разу публично не обозначила свою общественную, политическую или морально-этическую позицию относительно этого. На прямые вопросы о возвращении в рф Пугачева предпочитает отшучиваться, что дает пропутинским звездам пространство для рассуждений и мечтаний.

Так рашист Лепс уверен, что Примадонна планирует вернуться на родину, и, вероятно, поддерживать путина на "Z-концертах": "Зачем сразу ставить ярлыки? Пугачева – великая артистка. Может, просто человек отдыхает. От нее не было заявлений никаких в ту или иную сторону. Люди вернутся на родину, будут работать, и работать хорошо".

Меж тем своей сбивчивой и слегка бессвязной речью он намекнул, что Галкина в рф не ждут, а его позицию - осуждают.

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Ранее уверенность в том, что Пугачева из Израиля вернется обратно в Россию, выразил Лев Лещенко - артист из когорты старой гвардии фанатов путина и ненавистников Украины.

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