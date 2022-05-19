"Она патриот и гражданин России": Лев Лещенко назвал причину побега Пугачевой в Израиль

Лев Лещенко назвал причину побега Пугачевой в Израиль / скриншот

Все больше российских артистов высказывает мнение относительно войны, которую Путин развязал в Украине. Одним из них стал Максим Галкин, но жена шоумена певица Алла Пугачева все еще молчит о вторжении РФ.

Вместе з детьми они уже три месяца живут в Израиле, но могут вернуться в Россию. Об этом заявил Лев Лещенко в комментарии российским СМИ.

Он считает, что Примадонна уехала в Израиль, чтобы "подлечиться", а не из-за войны, которую развязал Путин в Украине.

"А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни? Я считаю, что Пугачева — патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю", - заявил певец.

Читайте также"Несправедливо Галкина мочат": Собчак поблагодарила Киркорова за разнос пропагандистки СимоньянТем временем российская журналистка Ксения Ларина уверяет, что выступать с протестом для артистов РФ чревато волной хейта.

"Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов…", - заявила она.

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

Читайте также: