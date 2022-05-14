УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Аллу Борисовну будут топтать": бежавших в Израиль Пугачеву и Галкина уже ненавидят в России

14 мая 2022, 13:21

Примадонна пока ничего не говорит о вторжении РФ в Украине в отличие от своего мужа.

Бежавших из РФ Пугачеву и Галкина уже ненавидят в России / instagram.com/maxgalkinru/

Все больше российских артистов высказывает мнение относительно войны, которую Путин развязал в Украине. Одним из них стал Максим Галкин, но жена шоумена певица Алла Пугачева все еще молчит о вторжении РФ.

Российская журналистка Ксения Ларина в YouTube-шоу "И грянул Грэм" заявила, что выступать с протестом для артистов чревато волной хейта.

"Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов…", - заявила она.

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

Читайте также"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея ДанилкоЖурналистка Ксения Собчак высказалась относительно видео Максима Галкина, в котором он критикует ракетные обстрелы Украины и режим Путина. Она считает, что шоумену уже закрыт путь в Россию.

Читайте также:

viber
война в Украине Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама
Популярное
Смотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дниСмотрите в оба: кому из знаков угрожает опасность в ближайшие дни "А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении Евровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush OrchestraЕвровидение-2022: любимчик европейцев Данилко озвучил два сценария для Kalush Orchestra Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептСамые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт В Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины
Поддержите Главред

Последние новости

14:01

Судьбоносные перемены и обновление человечества: три мощных астрологических события 5 лет

14:00

"Нас использовали не по назначению": россияне-добровольцы внезапно передумали убивать украинцевВидео

13:45

Как Украине вернуть защитников Мариуполямнение

13:38

Экстракция в Турцию и Китай как посредник: родственники бойцов из Азовстали выступили с обращением

13:36

Это убьет урожай: что категорически нельзя садить рядом с помидорами

Реклама
13:21

"Аллу Борисовну будут топтать": бежавших в Израиль Пугачеву и Галкина уже ненавидят в России

13:17

Эпическая битва за Донбасс проиграна: что дальше будет делать Путинмнение

13:00

Гороскоп на завтра 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование

12:53

Пакуют чемоданы в Крым: коллаборанты, которых РФ поставила "руководить" на Херсонщине, планируют бежатьВидео

12:52

"Я хочу вернуться к семье не в гробу": российские солдаты устроили бунт, командовании в яростиВидео

12:15

РФ затянет войну в Украине до зимы: в МВД объяснили замысел Кремля

12:04

Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

11:55

Сотрут россиян в порошок: появилось видео, как бойцы ВСУ рассекают на американских БТРах М113Видео

11:51

Италия послала Соловьева за русским кораблем: главному пропагандисту Путина запретили въезд в странуВидео

11:18

Оккупанты воюют с ФСБшниками, чтобы сбежать из Украины: 295 человек с боем прорвались через границуВидео

11:10

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

11:05

"Побьем карту рашизма": Залужный презентовал колоды карт с военными преступниками РФ – фотоВидео

10:56

Приметы на 15 мая: что нельзя делать и как привлечь деньгиВидео

10:46

Евровидение 2022 финал: онлайн-трансляция конкурса и все подробностиВидео

10:41

"Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – Арестович

Реклама
10:37

Конвоировала технику оккупантов на служебной машине: полковник полиции на Харьковщине предала УкраинуВидео

10:29

Украина имеет шанс вернуть весь Донбасс: есть 3 варианта дальнейшего развития войны – аналитики СШАВидео

10:09

"Унитаз из Украины трофеем привезли": в Сети смеются над новым троном Путина

10:05

"Надеюсь, ты отомстишь и вернешь украденное путинским режимом": Тиньков обратился к сыну

10:00

Коварный план Путина: в РФ объяснили, зачем оккупанты обстреливают ракетами Юг Украины

09:40

Ситуация в Херсоне показывает провал амбициозных планов Путина в Украине – британская разведкаВидео

09:38

Война в Украине может затянуться: американский генерал рассказал, как этого избежатьВидео

09:29

В России в последний момент отменили концерты группы "Машина времени"

09:18

Россию списали в утиль, или Почему Средняя Азия делает ставку на Турциюмнение

09:09

Защитники Мариуполя уничтожили 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники врага – полк АзовВидео

09:00

Вице-спикер Госдумы РФ приехала в Херсон – хочет помогать колаборантам

08:26

Процесс уже не остановить: в России начался процесс смены власти - ГУР

08:16

Гороскоп на сегодня, 14 мая 2022: Львам – обман, Девам – скандалы, Стрельцам – деньги

08:11

Украина выиграла битву за Харьков: армия РФ бросает свои позиции и отводит войска – Генштаб ВСУВидео

07:47

Зеленский высказался о сроках завершения войны: Никто не знает, как долго это продлится

07:07

"Столько авиации РФ не теряла ни в одной войне": Зеленский сообщил о юбилейном сбитом самолете оккупантовВидео

06:38

РФ решила превратить войну в Украине в очень долгую: в МВД рассказали о третьей фазе вторжения

06:29

Передышка для оккупантов: как Запад пытается выторговать паузу бункерному фюрерумнение

05:40

Евровидение 2022: где смотреть онлайн финал и выступление УкраиныВидео

05:15

Выход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – экспертВидео

Реклама
04:45

В Пентагоне могут приостановить поставки вооружения Украине: в чем причина

04:10

В Украину идет резкое похолодание и мощные ливниВидео

03:30

Куда Россия хотят кинуть резервы: военный эксперт назвал область

03:00

Путин подпишет капитуляцию: астролог назвала сроки окончания войныВидео

02:31

Гороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги

02:02

Как избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способы

01:32

Война в Украине развеяла главный миф о России, который держал в страхе даже США - историк

00:51

Приметы на 14 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:39

Брутальный Хлывнюк украсил обложку американского глянца

00:25

Зеленский поведал о сложных переговорах с Россией по Азовстали

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять