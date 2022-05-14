"Аллу Борисовну будут топтать": бежавших в Израиль Пугачеву и Галкина уже ненавидят в России

Бежавших из РФ Пугачеву и Галкина уже ненавидят в России / instagram.com/maxgalkinru/

Все больше российских артистов высказывает мнение относительно войны, которую Путин развязал в Украине. Одним из них стал Максим Галкин, но жена шоумена певица Алла Пугачева все еще молчит о вторжении РФ.

Российская журналистка Ксения Ларина в YouTube-шоу "И грянул Грэм" заявила, что выступать с протестом для артистов чревато волной хейта.

"Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов…", - заявила она.

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

Читайте также"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея ДанилкоЖурналистка Ксения Собчак высказалась относительно видео Максима Галкина, в котором он критикует ракетные обстрелы Украины и режим Путина. Она считает, что шоумену уже закрыт путь в Россию.

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