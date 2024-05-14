Алла Пугачева оторвалась с Галкиным и российским миллиардером на концерте

Алла Пугачева посетила концерт ДДТ вместе с Максимом Галкиным и Олегом Тиньковым.

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Алла Пугачева посетила концерт группы ДДТ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая выступила против кровавого вторжения РФ в Украину и уехала из страны-террориста жить в Израиль, повеселилась на концерте группы ДДТ с близкими людьми.

На своей странице в соцсетях Пугачева опубликовала видео, как провела время на концерте группы на Кипре, певица осталась в восторге от проведенного времени и вспомнила молодость.

видео дня

Артистка вместе с мужем Максимом Галкиным и миллиардером Олегом Тиньковым, который также уехал из России, весело подпевала легендарную песню ДДТ "Что такое осень?".

Артистка надела на концерт черные кожаные брюки, а также темную кофту, на которую накинут стильный зеленый пиджак.

Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, недавно Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовилась к празднованию своего юбилея на Кипре.

А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

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