Алину Шаманскую ограбили в Лас-Вегасе: "Главное, что жива"

Анна Подгорная
19 августа 2025, 13:03
В ближайшее время Шаманская не сможет увидеть сына.
Алина Шаманская
Алина Шаманская

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская зажгла на концерте популярной группы из девяностых Backstreet Boys. Мероприятие состоялось в Лас-Вегасе.

Увы, счастье от встречи с кумирами омрачилось крайне неприятной истории - у Шаманской украли сумку с личными вещами, среди которых была крупная сумма наличных денег и заграничный паспорт с визой США на 10 лет. Об этом Алина рассказала в Instagram-сторис.

Блогерша сильно переживала, что не сможет вернуться домой, в Украину, не проведет сына в школу на первое сентября, пропустит множество съемок. Концертный зал, где произошла кража, зафиксировал факт ограбления, но Шаманская сомневается, что ее вещи вернут в целости и сохранности.

Теперь Алине Шаманской предстоит путь в консульство в Сан-Франциско: с полицейским рапортом ей выдадут временный документ, который позволит ей вылететь из США. Однако билеты ведущей придется менять, так как этот документ действует лишь для Турции и Молдовы. Шаманская расстроена, что ее планы под угрозой, однако утешает себя тем, что сама она в порядке. "Но самое главное, что я жива и здорова. Потому что вчера могло случиться разное..." - пишет Алина.

Ранее Главред рассказывал, что ведущая 1+1 Наталья Островская засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы. Звезда замужем уже семь лет, но до сих пор поклонники не знают, как выглядит ее избранник.

Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери, пятилетней Софии, во время совместной прогулки.

Алина Шаманская также ранее известна как Алина Ханумак — украинская ведущая и блогерша, на которую в Инстаграм подписано более 1 миллиона читателей. По образованию Алина — магистр химии нафты и газа. Училась она в Национальном авиационном университете Украины.

