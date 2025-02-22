Алину Кабаеву жестко кинули в России

Кратко:
- Кабаеву не назначили на важную должность в РФ
- Кого поставили вместо нее
12 февраля в террористической России стало известно о том, что Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
По данным пропагандистских СМИ, ее место недолго пустовало и ожидалось, что ее место займет любовница Путина - Алина Кабаева.
Между тем, несмотря на то, что Кабаева была главной ученицей Винер, ее не назначили главным тренером страны-оккупанта. Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева.
Ее кандидатуру согласовал министр спорта и глава Олимпийского комитета страны-оккупанта Михаил Дегтярев.
"Выбор Татьяны Сергаевой в качестве нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике отвечает высоким требованиям к подготовке в этом виде спорта. Ей предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии", — заявил Дегтярев.
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Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Напомним, ранее Кабаева устроила настоящий разнос диктатору Путинуна фоне слухов о его новом романе. На прошлой неделе состоялась встреча террориста Путина и Кабаевой, которую уже много лет считают его любовницей и поговаривают, что два сына она родила от него.
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Кто такая Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева — российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года — Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
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